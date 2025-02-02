Миллиарды потребовали обратно

К семи с половиной годам колонии общего режима приговорили в Москве экс-бенефициара черкесского КБ «Развитие» Илью Гаврилова. Остальных фигурантов, в зависимости от роли каждого в совершении преступления,— к срокам от двух до трех с половиной лет. С июля по октябрь 2016 года они похитили у банка более 2,9 млрд руб., которые теперь обязаны вернуть, после того как суд удовлетворил гражданский иск, предъявленный им Агентством по страхованию вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гаврилов (слева) вину признал и к прежнему сроку получил совсем небольшую добавку

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Илья Гаврилов (слева) вину признал и к прежнему сроку получил совсем небольшую добавку

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Судебный процесс над шестью фигурантами, обвиняемыми в особо крупной растрате средств банка «Развитие» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), стартовал в Хамовническом райсуде столицы в декабре 2023 года. Согласно материалам следствия, с июля по октябрь 2016 года под руководством фактического бенефициара КБ «Развитие» предпринимателя Ильи Гаврилова участники созданной им преступной группы — начальник отдела кассовых операций КБ «Развитие» Наталья Коврижкина, главный операционист филиала «Московский» Снежана Сергеева при пособничестве клиентов и других сотрудников банка Андрея Осипова, Юлии Бухариной, Владимира Кулишенко, Сергея Кочкина — совершили хищение имущества банка на общую сумму более 2,9 млрд руб. под видом заключения договоров уступки права требования (цессии) и договоров процентного займа, а также предоставления «технических кредитов» без фактического предоставления денежных средств.

Хамовнический райсуд Москвы приговорил 54-летнего Илью Гаврилова, которого суд считает главой преступной группы, к семи с половиной годам лишения свободы. Остальные фигуранты, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, признаны виновными в растрате имущества и в пособничестве в этом, за это их приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил Илью Гаврилова, Наталью Коврижкину, Юлию Бухарину и Снежану Сергееву права заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

При этом суд посчитал, что осужденные Бухарина, Коврижкина, Осипов, Сергеева и Кулишенко уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под стражей, домашним арестом и ограничением определенных действий.

Гражданский иск, заявленный госкорпорацией «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка, удовлетворен в размере более 2,9 млрд руб. Арест имущества сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.

В ходе следствия Илья Гаврилов признал свою вину, его адвокат Николай Елистратов сообщил, что они обжалуют в апелляции только размер гражданского иска.

Отметим также, что Илья Гаврилов ранее был судим за растрату средств «Новикомбанка» на общую сумму 3,6 млрд руб. В феврале 2023 года Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры приговорил его к семи годам лишения свободы. Вынося в пятницу приговор, Хамовнический райсуд с учетом отбытого добавил к этому совсем немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гаврилов во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Илья Гаврилов во время заседания суда

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее, в июле 2023 года, Хамовнический райсуд вынес приговор другому фигуранту расследования — экс-руководителю банка «Развитие» Максиму Румянцеву. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как бывший топ-менеджер еще на стадии предварительного следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину. Ему инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир был приговорен к четырем годам лишения свободы. Также, согласно приговору, на имущество Максима Румянцева был наложен обеспечительный арест в рамках гражданского иска на 2,9 млрд руб. от АСВ.

В апреле 2023 года стало известно о еще одном фигуранте расследования — экс-учредителе банка «Развитие» Олеге Березовском. Басманный райсуд столицы арестовал его заочно. В данный момент банкир находится в бегах и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Примечательно, что ЦБ отозвал у кредитной организации, созданной еще в 1994 году, лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».

При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. А руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Позже кредитное учреждение было признано банкротом.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщали, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов — от 100 млн до 400 млн руб. — заведомо неплатежеспособным гражданам. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.

Ефим Брянцев