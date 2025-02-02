Миллиарды потребовали обратно
Осуждены фигуранты дела о растрате средств банка «Развитие»
К семи с половиной годам колонии общего режима приговорили в Москве экс-бенефициара черкесского КБ «Развитие» Илью Гаврилова. Остальных фигурантов, в зависимости от роли каждого в совершении преступления,— к срокам от двух до трех с половиной лет. С июля по октябрь 2016 года они похитили у банка более 2,9 млрд руб., которые теперь обязаны вернуть, после того как суд удовлетворил гражданский иск, предъявленный им Агентством по страхованию вкладов.
Илья Гаврилов (слева) вину признал и к прежнему сроку получил совсем небольшую добавку
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Судебный процесс над шестью фигурантами, обвиняемыми в особо крупной растрате средств банка «Развитие» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), стартовал в Хамовническом райсуде столицы в декабре 2023 года. Согласно материалам следствия, с июля по октябрь 2016 года под руководством фактического бенефициара КБ «Развитие» предпринимателя Ильи Гаврилова участники созданной им преступной группы — начальник отдела кассовых операций КБ «Развитие» Наталья Коврижкина, главный операционист филиала «Московский» Снежана Сергеева при пособничестве клиентов и других сотрудников банка Андрея Осипова, Юлии Бухариной, Владимира Кулишенко, Сергея Кочкина — совершили хищение имущества банка на общую сумму более 2,9 млрд руб. под видом заключения договоров уступки права требования (цессии) и договоров процентного займа, а также предоставления «технических кредитов» без фактического предоставления денежных средств.
Хамовнический райсуд Москвы приговорил 54-летнего Илью Гаврилова, которого суд считает главой преступной группы, к семи с половиной годам лишения свободы. Остальные фигуранты, в зависимости от роли и степени участия в совершении преступления, признаны виновными в растрате имущества и в пособничестве в этом, за это их приговорили к срокам от двух до трех с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил Илью Гаврилова, Наталью Коврижкину, Юлию Бухарину и Снежану Сергееву права заниматься банковской деятельностью сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.
При этом суд посчитал, что осужденные Бухарина, Коврижкина, Осипов, Сергеева и Кулишенко уже отбыли назначенные сроки наказания, пока находились под стражей, домашним арестом и ограничением определенных действий.
Гражданский иск, заявленный госкорпорацией «Агeнтство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах банка, удовлетворен в размере более 2,9 млрд руб. Арест имущества сохранен до исполнения приговора в части гражданского иска.
В ходе следствия Илья Гаврилов признал свою вину, его адвокат Николай Елистратов сообщил, что они обжалуют в апелляции только размер гражданского иска.
Отметим также, что Илья Гаврилов ранее был судим за растрату средств «Новикомбанка» на общую сумму 3,6 млрд руб. В феврале 2023 года Замоскворецкий райсуд Москвы по требованию Генпрокуратуры приговорил его к семи годам лишения свободы. Вынося в пятницу приговор, Хамовнический райсуд с учетом отбытого добавил к этому совсем немного.
Илья Гаврилов во время заседания суда
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Ранее, в июле 2023 года, Хамовнический райсуд вынес приговор другому фигуранту расследования — экс-руководителю банка «Развитие» Максиму Румянцеву. Его дело рассмотрели в особом порядке, так как бывший топ-менеджер еще на стадии предварительного следствия заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признав вину. Ему инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), банкир был приговорен к четырем годам лишения свободы. Также, согласно приговору, на имущество Максима Румянцева был наложен обеспечительный арест в рамках гражданского иска на 2,9 млрд руб. от АСВ.
В апреле 2023 года стало известно о еще одном фигуранте расследования — экс-учредителе банка «Развитие» Олеге Березовском. Басманный райсуд столицы арестовал его заочно. В данный момент банкир находится в бегах и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.
Примечательно, что ЦБ отозвал у кредитной организации, созданной еще в 1994 году, лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила «высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы».
При этом отмечалось, что достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. А руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. Позже кредитное учреждение было признано банкротом.
В прокуратуре, в свою очередь, сообщали, что банк в преддверии отзыва лицензии предоставил ряд крупных кредитов — от 100 млн до 400 млн руб. — заведомо неплатежеспособным гражданам. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась с заявлением в СКР, который, проверив изложенные в заявлении факты, возбудил уголовное дело.