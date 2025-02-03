Биометрия приедет на метро

В дорожной карте стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли указано, что в 2025 году сервисы оплаты проезда с помощью биометрии появятся на станциях метрополитена в Петербурге и Новосибирске. Об этом в конце прошлой недели напомнил гендиректор АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. В пресс-службе ЦБТ рассказали «Ъ-СПб», что 80% россиян, зарегистрированных в системе биометрии, предоставили свои данные в 2024-м. Эксперты сомневаются, что в ближайшие годы граждане начнут активно там регистрироваться, и напоминают, что монтаж и наладка устройств биометрии считаются дорогостоящими и трудоемкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ЦБТ, в настоящее время в Единой биометрической системе зарегистрировалось почти 3 млн россиян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По данным ЦБТ, в настоящее время в Единой биометрической системе зарегистрировалось почти 3 млн россиян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас на очереди еще два региона. По плану к концу года сервис оплаты по биометрии будет доступен во всех метрополитенах страны»,— сообщил журналистам генеральный директор АО «ЦБТ» Владислав Поволоцкий. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ЦБТ, реализация сервисов в метрополитенах осуществляется в рамках дорожных карт, утвержденных Минцифры и Минтрансом России. Сколько именно станций оборудуют такими устройствами в Северной столице уже в текущем году, в пресс-службе не уточнили, отметив только, что сервис биометрии планируется внедрить на всех станциях петербургской подземки, как и в метрополитенах других городов, где тот был запущен ранее.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» планы по расширению сервиса биометрии пока не комментируют, ожидая «подведения его первых итогов». В декабре 2024 года оплату проезда лицом запустили в тестовом режиме на двух станциях городского метро: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания».

По данным ЦБТ, в Единой биометрической системе зарегистрировались почти 3 млн россиян, при этом 80% регистраций пришлось на прошлый год. Социолог, политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напоминает, что инновации всегда вызывают у населения испуг и недоверие. С одной стороны, это естественно, с другой — свидетельствует о том, что в последнее время люди сильнее опасаются нарастающего контроля государства за частной жизнью граждан.

То, что россияне относятся к тенденции настороженно, — лишь одна сторона явления, продолжает социолог. Вторая — вопрос защиты персональных данных, который по-прежнему стоит достаточно остро. «То и дело мы слышим об утечке данных из различных госсервисов, и это, конечно, не вселяет оптимизма и не стимулирует людей оставлять где-то свои данные»,— признает господин Солонников. Но есть среди наших сограждан и те, кто придерживается мнения, что цифровое будущее становится настоящим, хотим мы того или нет. «В любом случае личные данные окажутся там, где это необходимо. Если кто-то не зарегистрируется в системе биометрических данных в этом году — значит, попадет в нее позже. Есть люди, которые так смотрят на идущий прогресс»,— объясняет директор Института современного государственного развития.

По его словам, представителей первой категории сейчас гораздо больше. Петербург прогрессивнее в этом плане, если сравнивать с регионами или национальными республиками. «Там, конечно, настроения более консервативные и люди еще с большим недоверием относятся ко всему новому»,— делится наблюдениями социолог. Вероятно, в городе на Неве этот процесс будет идти несколько быстрее, чем во всей России, но все равно не очень стремительно, заключает господин Солонников.

Руководитель проектного офиса Mons (ГК «КОРУС консалтинг») Андрей Зубков обращает внимание, что установка терминалов для оплаты по биометрическим данным — сложная, ресурсоемкая и длительная задача. «С точки зрения ИТ основная трудность заключается в обеспечении отказоустойчивости. В частности, должны учитываться высокая нагрузка в часы пик, возможность работы системы даже при потере подключения к сети, а также быстрая синхронизация данных после восстановления соединения с сетью»,— поясняет эксперт. Кроме того, система должна быть легко масштабируемой, чтобы можно было без сложных доработок подключать новые станции.

Господин Зубков выделяет в расходах по внедрению несколько компонентов: помимо аппаратной части («железо»), значительные затраты требуются на программную интеграцию, создание или подключение к биометрической базе данных, тестирование всей системы и обеспечение защиты от утечек (информационная безопасность). «В среднем цена одного терминала системы распознавания лиц может составлять около 400 тыс. рублей, включая монтаж. Разумеется, это очень приблизительная оценка: затраты на покупку и установку системы зависят от производителя оборудования и стоимости монтажных работ подрядной организации»,— предупреждает ИТ-специалист. Кроме этого, необходимо учитывать расходы на программное обеспечение и сервисное обслуживание. Могут также потребоваться дополнительные вычислительные мощности и, соответственно, дополнительное серверное оборудование.

Александра Тен