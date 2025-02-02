Умер бывший капитан одесской команды КВН Валерий Хаит

Бывший капитан сборной команды КВН Одессы, прозаик и сатирик Валерий Хаит умер 1 февраля, сообщил Всемирный клуб одесситов. Ему было 85 лет. Информацию о времени и месте прощания с господином Хаитом уточнят позднее.

Валерий Хаит родился 19 марта 1939 года в Винницкой области Украинской ССР. В 1960-х господин Хаит был капитаном сборной команды КВН Одессы «Одесские трубочисты», которая стала чемпионом всесоюзного КВН в 1967 году. Он также был художественным руководителем команд-чемпионов «Деловые люди» (одержали победу в 1972 году) и «Одесские джентльмены» (1987 год).

Валерий Хаит также писал стихи и прозу. Кроме того, он был редактором одесского юмористического журнала «Фонтан». В 1988 году господин Хаит основал Клуб одесских джентльменов. Занимал должность вице-президента Всемирного клуба одесситов.