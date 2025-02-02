Посол РФ в Дании: Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море

Россия будет защищать свои интересы в Балтийском море, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин. По его мнению, патрулирование НАТО — это попытка превратить Балтику во внутреннее море Североатлантического альянса.

«Это является попыткой превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО, ограничить свободу судоходства, поставить под жесткий контроль НАТО соблюдение введенных Западом против нашей страны санкций. Россия с опорой на международное право будет делать все необходимое для защиты своих интересов»,— сказал господин Барбин ТАСС.

Помощник президента Николай Патрушев ранее заявлял, что страны Запада хотят лишить Россию выхода в Балтийское море и превратить его во «внутреннее море» НАТО. По его словам, для этих целей используются новые члены альянса Швеция и Финляндия.

НАТО объявило о начале операцию по патрулированию Балтийского моря в середине января. Цель — защита подводной инфраструктуры

О действиях НАТО в Балтийском море — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».