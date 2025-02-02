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Коммерсантъ FM
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обновлено 01:01

Кириенко: на пункт пропуска на границе с Абхазией выделено 10 млрд руб.

Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что реконструкция пропускного пункта «Адлер» на границе России и Абхазии значительно увеличит пропускную способность. По его словам, на эти цели выделено больше 10 млрд руб.

«Более 10 миллиардов рублей выделено на кардинальную реконструкцию этого пункта пропуска, что позволит в разы увеличить пропускную способность, в первую очередь по транспорту»,— сказал господин Кириенко журналистам по итогам рабочей поездки в Абхазию (цитата по «РИА Новости»).

На проект выделен дополнительный участок земли. Замглавы администрации президента пообещал, что некоторые планы будут реализованы «максимально быстро». Это касается числа туалетов, доступности питьевой воды, навигации и других вопросов. КПП «Адлер» — самый загруженный пункт пропуска России, отметил господин Кириенко.

Об отношениях России и Абхазии — в материале «Ъ» «Абхазия выползает из кризиса».

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