Рублев проиграл в 1/2 финала турнира в Монпелье

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл Александру Ковачевичу из США в 1/2 финала турнира Open Sud de France. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу американца. В финале он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

27-летний Рублев — 10-я ракетка мира. На его счету 16 титулов ATP. Олимпийский чемпион в миксте, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. 26-летний Ковачевич занимает 102-е место в рейтинге теннисистов. Он не побеждал на турнирах ATP.

Open Sud de France — турнир в категории ATP 250. Призовой фонд составляет около €600 млн.