Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Австрии

Российская спортсменка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в австрийском Линце. В полуфинале она обыграла Каролину Мухову из Чехии.

Встреча Александровой и Муховой завершилась со счетом 6:0, 6:4 в пользу российской спортсменки. Финал пройдет 2 февраля. В нем Екатерина Александрова встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

30-летняя Екатерина Александрова занимает 30-е место в рейтинге WTA. Стала победителем пяти турниров WTA, четыре из них — в одиночном разряде.