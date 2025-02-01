Из санатория в Ессентуках госпитализировали семь детей с признаками отравления

В Ставропольском крае с признаками отравления госпитализировали семь участников детской спортивной команды из белгородского Шебекино. Они находились в санатории в Ессентуках.

«Накануне семь человек почувствовали себя плохо, отмечено повышение температуры и симптомы отравления. Сейчас совместно с тренерами анализируем покупки детей в магазинах и что могло вызвать такую реакцию»,— написал мэр Ессентуков Владимир Крутников в Telegram.

Как добавил глава города, от других отдыхающих санатория, которые питаются в той же столовой, жалоб на самочувствие не поступало. В санатории провели санитарную обработку и генеральную уборку. По факту госпитализации детей сформирован оперативный штаб. Региональное управление Следственного комитета России сообщило о проведении проверки по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что провел телефонный разговор с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. По его словам, господин Владимиров держит ситуацию на личном контроле.