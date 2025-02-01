Из-за коммунальной аварии двор жилого дома на Рябовском шоссе превратился в озеро

Двор жилого дома на Рябовском шоссе в Петербурге затопило холодной водой из-за прорыва трубы. Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, в 15:20 дефект был локализован, на данный момент вытекание остановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео в Telegram-канале «Ржевка - Красногвардейский район СПб» Фото: Скриншот из видео в Telegram-канале «Ржевка - Красногвардейский район СПб»

Коммунальная авария произошла по адресу Рябовское шоссе, 119к4. Очевидцы публиковали в Сети снимки, на которых видно, как двор практически превратился в озеро. Один из местных организовал передвижение по новообразованному водоему на сапборде.

«Аварийные бригады "Водоканала" работают на месте, в ближайшее время с помощью насоса разлив воды с детской площадки и дорожки будет полностью устранен. Держим ситуацию на контроле. Сап можно сдувать»,— написали в Telegram-канале администрации района.

Также власти добавили, что холодное водоснабжение четырех домов в этом районе было отключено. Оно будет восстановлено по временной схеме в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трубу с холодной водой прорвало на Богатырском проспекте.

Дарья Астанина