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Из-за коммунальной аварии двор жилого дома на Рябовском шоссе превратился в озеро

Двор жилого дома на Рябовском шоссе в Петербурге затопило холодной водой из-за прорыва трубы. Как сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района, в 15:20 дефект был локализован, на данный момент вытекание остановлено.

Фото: Скриншот из видео в Telegram-канале «Ржевка - Красногвардейский район СПб»

Фото: Скриншот из видео в Telegram-канале «Ржевка - Красногвардейский район СПб»

Коммунальная авария произошла по адресу Рябовское шоссе, 119к4. Очевидцы публиковали в Сети снимки, на которых видно, как двор практически превратился в озеро. Один из местных организовал передвижение по новообразованному водоему на сапборде.

«Аварийные бригады "Водоканала" работают на месте, в ближайшее время с помощью насоса разлив воды с детской площадки и дорожки будет полностью устранен. Держим ситуацию на контроле. Сап можно сдувать»,— написали в Telegram-канале администрации района.

Также власти добавили, что холодное водоснабжение четырех домов в этом районе было отключено. Оно будет восстановлено по временной схеме в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что трубу с холодной водой прорвало на Богатырском проспекте.

Дарья Астанина

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