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Трубу с холодной водой прорвало на Богатырском проспекте

Вечером 16 января у дома 8 по Богатырскому проспекту прорвало трубу с холодной водой, сообщает пресс-служба «Водоканала». Аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и приступили к устранению повреждений.

В результате происшествия никто не пострадал. Две бригады специалистов на время ремонта водопровода диаметром 1000 мм не отключали водоснабжение абонентам. Работы завершились в 20:55.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 14 января проспект Пятилеток заволокло туманом после прорыва трубы с кипятком диаметром 700 мм.

Андрей Маркелов

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