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Коммерсантъ FM
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Ученическим договорам меняют характер

Минтруд предлагает уточнить обязанности сторон по таким соглашениям

Компании, заключившие с работником ученический договор на обучение или повышение квалификации, получат дополнительные гарантии возврата средств при его невыполнении, следует из разработанного Минтрудом проекта поправок к Трудовому кодексу. Согласно еще одной предложенной поправке, если для уже нанятых работников ученический договор аналогичен трудовому, то для только ищущих работу он будет возможен лишь в форме договора гражданско-правового характера. По данным “Ъ”, на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии именно эта норма вызвала возражения у представителей профсоюзов, и в итоге проект согласован не был.

Минтруд хотел бы ужесточить правила «досрочного» прекращения ученических договоров на предприятиях

Минтруд хотел бы ужесточить правила «досрочного» прекращения ученических договоров на предприятиях

Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Минтруд хотел бы ужесточить правила «досрочного» прекращения ученических договоров на предприятиях

Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Минтруд разработал поправки к Трудовому кодексу (ТК), уточняющие понятие ученического договора и обязанности заключающих его сторон. Этот законопроект (есть у “Ъ”) ведомство на прошлой неделе направило на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК; координационный орган, в который входят представители правительства, работодателей и профсоюзов).

Поясним, сейчас порядок заключения ученических договоров, с помощью которых сотрудники направляются на обучение, повышение квалификации или профессиональную переподготовку, регулируется главой 32 ТК. Из нее следует, что организация вправе заключить с лицом, ищущим работу (или со своим работником), ученический договор на получение образования — как с отрывом от работы, так и без него. Такой договор включает указание конкретной приобретаемой квалификации. Обязанность работодателя — обеспечить работнику такую возможность, работника — пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией отработать на предприятии по трудовому договору определенный срок.

Минтруд предлагает конкретизировать эти нормы. В частности, ученический договор смогут заключать не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. Как следует из пояснительной записки к проекту, новшество позволит расширить практику заключения договоров. «С одной стороны, это поможет производству и экономике в целом решить проблему кадрового обеспечения, а с другой — будет играть роль социального лифта для самих работников, так как новые навыки — это перспективы успешного трудоустройства, карьерного роста, увеличения зарплаты»,— сказано в записке.

Также ведомство предлагает внести требование о возврате средств за обучение при досрочном расторжении ученического договора непосредственно в сам договор, сняв тем самым существующую правовую неопределенность. Еще одна поправка касается статуса соглашений с соискателями: если для уже нанятых работников ученический договор аналогичен трудовому, то для только ищущих работу он будет возможен лишь в форме договора гражданско-правового характера (ГПХ).

Работодатели появление нормы об обязательстве возврата средств в случае невыполнения условий ученического договора приветствуют. Как отмечает исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, благодаря ей работодатель получает дополнительную гарантию продолжения работы работника и может вкладывать в него силы и средства, «готовя его под себя и под свои бизнес-процессы».

Другая же поправка — о заключении с соискателями ГПХ (который, как известно, защищает права работников в меньшей степени, чем трудовой договор) на заседании рабочей группы РТК была оспорена. Как следует из протокола заседания, против выступили представители профсоюзов — как Федерации независимых профсоюзов России, так и Конфедерации труда. «Это противоречит сути ТК РФ, который регулирует именно трудовые отношения»,— объяснил “Ъ” суть претензий источник в одной из профсоюзных организаций.

Поясним, что теперь, поскольку проект Минтруда не был согласован РТК, его дальнейшую судьбу определит правительственная комиссия по проведению административной реформы.

Анастасия Мануйлова

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