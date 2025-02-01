Суд арестовал главреда «Новой газеты-Рязань» Алексея Фролова

Советский районный суд Рязани отправил под арест главного редактора «Новой газеты-Рязань» Алексея Фролова, передает «Новая газета». Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

Сторона защиты настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в связи с хроническими заболеваниями Алексея Фролова. Адвокат Алексея Фролова уточнил, что его подзащитный признал вину и раскаялся.

Алексей Фролов, а также главный редактор издания «Вид сбоку» Константин Смирнов и редактор телеканала «Край Рязанский» Наталья Смольянинова были задержаны 30 января. Как сообщало следствие, уголовное дело возбуждено по факту вымогательства 300 тыс. руб. в обмен на прекращение публикаций об и. о. гендиректора специализированной коммерческой организации в Рязанской области.