В курском приграничье при атаках БПЛА погиб мужчина, четыре человека пострадали

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 31 января в результате атаки беспилотников пострадали мирные жители сразу двух районов. В поселке Снагость Кореневского района погиб один человек, еще один получил множественные ранения. В селе Николаево-Дарьино Суджанского района три человека получили множественные осколочные ранения.

Как уточнил Александр Хинштейн в Telegram, в поселке Снагость беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились трое жителей Глушковского района. Погиб пенсионер, его тело пока не удалось эвакуировать из-за активных боевых действий. «Пассажир машины 1981 года рождения получил множественные ранения. Только рано утром его сумели привезти в Рыльскую ЦРБ, где подключили к аппарату ИВЛ»,— написал глава региона. Жена погибшего пенсионера, которая также находилась в машине, не пострадала.

В селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе ранены двое мужчин и одна женщина. «Сброс произошел в момент, когда военные выводили людей из подвала, где они прятались»,— сообщил Александр Хинштейн. Раненых доставили в районную больницу, позже перевели в областную. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По данным Минобороны, в ночь на 31 января над Курской областью были уничтожены шесть беспилотников. Еще два БПЛА были сбиты примерно в 10:20.

Об обстановке в Курской области — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».