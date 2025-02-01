Сказки для взрослых, конец печали и День сурка

На первой февральской неделе в Нижнем Новгороде откроется выставка «Арт мир», заработают экспозиции о нестабильности мира и сложных ментальных состояниях, пройдут лекции о повторяющихся снах и средневековом искусстве и гастроли Театра кукол имени Образцова. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка Александры Гарт «Однажды печаль закончится»

Фото: Нижний 800 Выставка Александры Гарт «Однажды печаль закончится»

Фото: Нижний 800

31 января в галерее Futuro на Рождественской улице открылась выставка современной петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится». Работы автора отражают руинированность городских ландшафтов и нестабильность современного мира. Центральный объект выставки — ржавая металлическая конструкция, будто бы перенесенная в галерею с промзоны или пустыря. Экспозиция будет работать до 2 марта. Обычный билет стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

1 февраля в Центре современного искусства Terminal A на Красной Слободе открылась выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone», посвященная сложным ментальным состояниям. В экспозиции, представляющей собой замкнутую комнату-галерею, представлены работы из дерева и металла, а также графика и анимация. Выставка будет работать до 6 апреля. Билет стоит 200 руб., по средам вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция Ильи Спиченкова (Спича) на «Арт мире» в 2024 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Экспозиция Ильи Спиченкова (Спича) на «Арт мире» в 2024 году

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

1 февраля на Нижегородской ярмарке открылась международная выставка искусств «Арт мир». Тема мероприятия в этом году — «Объединяя традиции». Свое творчество представили более 400 авторов из 11 стран. В параллельной программе — мастер-классы, лекции, круглые столы, эскиз-сессии, выступления музыкальных коллективов. Полная программа опубликована на сайте. Выставка будет работать до 9 февраля включительно. Обычный билет стоит 450 руб., льготный — 250 руб.

2 февраля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет показ фильма Харольда Рэмиса «День сурка» с обсуждением. Это комедия о синоптике, который вынужден переживать один и тот же день снова и снова. Начало в 13:00, вход свободный по регистрации. А в 16:00 в «Кинофактуре» пройдет научно-популярная лекция «Цикличные сны, или При чем здесь День сурка?». Психолог Светлана Савельева расскажет, почему нам снятся сны, что они могут означать и как вырваться из повторяющихся сновидений. Билет стоит 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Класс-концерт «От Plie до Fouette. Секреты балета»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета Класс-концерт «От Plie до Fouette. Секреты балета»

Фото: Нижегородский театр оперы и балета

2 февраля в Театре оперы и балета на улице Белинского состоится класс-концерт «От Plie до Fouette. Секреты балета». В первом отделении — открытый урок классического танца, его проведет управляющий балетной труппы Валерий Коньков. Во втором — фрагменты из балета «Спящая красавица», которые ранее на сцене театра не исполнялись. Класс-концерт начнется в 15:00, билеты — от 300 руб. до 1,2 тыс. руб.

2 февраля в Усадьбе Лелькова на Октябрьской улице откроется выставка нижегородской художницы Марины Егоровых «Текущий момент». По словам автора, в экспозиции собраны «живые картины». Открытие в 19:00. На него вход свободный, затем — 200 руб. по предварительной записи. Выставка будет работать до 15 февраля. Этот день станет последним для культурного пространства «Усадьба Лелькова»: создателям не удалось выйти на окупаемость проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Сказка для взрослых»

Фото: предоставлено организаторами Спектакль «Сказка для взрослых»

Фото: предоставлено организаторами

4 февраля в концертном зале МТС Live Холл (бывший «Юпитер») на Октябрьской площади пройдет спектакль «Сказка для взрослых» по пьесе советского драматурга Надежды Птушкиной «Пока она умирала». По сюжету дочь самозабвенно заботится о прикованной к инвалидному креслу матери. В новогоднюю ночь в их доме появляется нежданный гость, и жизнь семьи полностью меняется. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Инга Оболдина, Галина Петрова и Юлия Чебакова. Спектакль начнется в 19:00. Билеты — от 2,2 до 4,8 тыс. руб.

5 февраля в Пакгаузе на Стрелке состоится концерт брасс-ансамбля MusicAeterna «Путешествие от оперы до кино». Духовой оркестр исполнит фрагменты из опер «Волшебная флейта» Моцарта, «Тангейзер» Вагнера, «Вильгельм Телль» и «Севильский цирюльник» Россини, «Тоска» Пуччини, а также попурри из саундтреков к популярным фильмам. Мероприятие начнется в 19:00, в продаже остались билеты за 2,5 тыс. руб.

5 февраля в МТС Live Холл — спектакль «Любовь по-французски, или Просто Бэби» по одноименной комедии французского писателя Жана Летраза. По сюжету мыловар Эдмонд Фонтанж не хочет отдавать дочь за своего умного и честного, но небогатого секретаря. Бизнесмен приготовил в женихи дочери своего делового компаньона, но внезапно в доме появляется трехмесячный ребенок. В ролях — Ольга Прокофьева, Дмитрий Аверин, Семен Стругачев, Юлия Ваганова, Светлана Пермякова и Ярослав Воронцов. Спектакль начнется в 19:00, в продаже остались билеты от 2,5 до 7,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Белая уточка»

Фото: Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова Спектакль «Белая уточка»

Фото: Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова

6 февраля в Театре кукол на Большой Покровской улице — гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Артисты представят сказку «Белая уточка» о коварной ведьме, превратившей молодую княгиню в птицу, в формате мистического фэнтези и фолк-хоррора. В постановке задействованы актеры, куклы и маски, трюковые декорации, костюмы и живая музыка. Спектакль начнется в 16:00, билеты — от 1 до 2,5 тыс. руб.

6 февраля в планетарии имени Гречко на Революционной улице — премьера полнокупольной программы «Планеты Солнечной системы» от киностудии Московского планетария. Фильм основан на современных научных данных, полученных в ходе космических миссий. Показ запланирован на 16:00 и 19:00. Билеты — от 300 до 450 руб.

6 февраля в Пакгаузе пройдет концерт «Моцарт и Бетховен. Симфонии и арии». Сочинения венских классиков исполнит оркестр la Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением дирижера Дмитрия Синьковского и солисты Галина Круч (сопрано), Яна Дьякова (меццо-сопрано), Константин Сучков (баритон) и Александр Воронов (бас). Начало в 19:00, билеты — от 1,5 до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыканты МАСМ во время концерта

Фото: Московский ансамбль современной музыки Музыканты МАСМ во время концерта

Фото: Московский ансамбль современной музыки

6 февраля в Арсенале в кремле состоится концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «От Средневековья к Возрождению. XIV–XVI века». Слушатели смогут составить представление о том, как в музыке и живописи отразилось то или иное художественное направление. Начало в 19:00, обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

6-7 феврале в Доме архитектора на Верхневолжской набережной — Дни Приволжской архитектуры. В программе: научно-практическая конференция «Города на реках. Взгляд вперед»; открытие выставки архитектурной графики Александра Черкасова «Пепел»; экскурсия по выставке, посвященной архитектору Федору Ливчаку, круглый стол «Особенности поволжского модерна». Участие в событиях бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Хрупкость»

Фото: Арсенал Посетители на выставке «Хрупкость»

Фото: Арсенал

7 февраля в Арсенале состоится авторская экскурсия с элементами арт-медиации «Позволяя чувствовать» по выставке «Хрупкость». Ее проведет ведущий специалист культурно-просветительского отдела музея Анастасия Косарева. Участники экскурсии обсудят представленные произведения, свои впечатления и ассоциации. Экскурсия начнется в 15:00, билет стоит 600 руб.

7 февраля в Пакгаузе состоится концерт «Неизвестный Верди». Программа объединила редко исполняемые произведения композитора. Со сцены прозвучат почти все сочинения, написанные Верди для голоса и фортепиано: «Изгнанник» на стихи Солера, «Искушение» на стихи Балестра, «Нищий» на стихи Маджони и два цикла романсов. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу До 2 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Путешествие длиною в жизнь» Федора Конюхова, до 4 февраля — «Орбита Александра Скворцова». До 9 февраля в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе работают выставки «Помнить свое имя» Веры Ширдиной и «Просьба всем быть в костюме зайчиков и снежинок» Лины Кордюченко. До 9 февраля в студии «Тихая» на улице Ульянова открыта выставка ее резидента Всеволода Абазова «Руки, ноги, голова и другие предметы для повседневного пользования». До 23 февраля в Арсенале в кремле открыта выставка «Калейдоскоп французской жизни. Афиши XIX — начала ХХ века», до 23 марта — «Хрупкость». До 23 февраля в «Рекорде» открыты выставки «Игра в бирюльки, папачему и пр. вопросы жизни, вселенной и всего такого» Сони Радостиной и «Разные дороги» Сергея Ледкова. До 28 февраля в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной работает выставочный проект «Триумф атомной цивилизации». До 10 марта в Русском музее фотографии открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов».

Подготовила Елена Ковалева