Администрация Кунгурского округа требует признать кассы около ледяной пещеры самовольной постройкой

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать иск оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» к администрации Кунгурского муниципального округа. Как пишет «Эхо Перми», компания требует признать здание кассы площадью 28 кв. м, построенное в 2022 году, своей собственность. Администрация муниципалитета выступила с встречным требованием признать здание кассы самовольной постройкой и обязать компанию демонтировать его. Кроме того, местные власти хотят взыскать со «Сталагмит-Экскурс» неустойку в размере 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения по настоящему делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Киммерлинг Фото: Максим Киммерлинг

ООО «Сталагмит-экс­курс» зарегистрировано в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке особо охраняемой природной территории «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». По итогам 2023 года выручка от продаж ООО составила более 187,615 млн руб., чистая прибыль — свыше 70,6 млн руб.