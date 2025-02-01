Сотрудника мэрии Красноярска подозревают во взяточничестве

В Красноярске заключен под стражу заместитель руководителя главного управления образования мэрии. Он подозревается по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов краевого управления ФСБ. Согласно сообщению, подозреваемый получил в качестве взятки 230 тыс. руб. в августе-сентябре 2023 года, когда работал директором школы. По версии следствия, за это вознаграждение он способствовал заключению договоров на поставку товаров для нужд МАОУ «СШ «Комплекс Покровский» в обход конкурентных процедур. Сумма контрактов составляла 2,3 млн руб.

Фамилию чиновника ведомство не указывает. По данным сайта главного управления образования, у его руководителя Марины Аксеновой четыре заместителя.

Валерий Лавский