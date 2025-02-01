В Самаре и Ульяновске побиты температурные рекорды

В пятницу, 31 января, на территории различных регионов европейской части России зафиксированы температурные рекорды. Аномально теплая погода установилась и в Среднем Поволжье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным Приволжского УГМС, на четырех метеостанциях Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Село Новодевичье Шигонского района стало самым «теплым» местом в регионе. Столбик термометра там поднялся до +3,1°С, что стало новым максимумом для этого дня.

В свою очередь, на метеостанции Аглос в Волжском районе и Серноводске Сергиевского района термометр показал +1,9°С и +1,5°С. На 0,1 и 0,9 градуса соответственно были побиты рекорды 2003 года. В Самаре температура воздуха составила +1,4°С. Предыдущий максимум был установлен в 1992, 2003 и 2016 годах.

Погодный рекорд для этого дня был зарегистрирован и в Ульяновске, сообщается на сайте «Погода и климат». Столбик термометра поднялся до +3,3°С, что стало новым максимумом. В Ульяновске в январе 2025 года установлено сразу пять температурных рекордов.

Андрей Сазонов