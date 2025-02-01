Forbes: Украина начала импорт газа из-за низких запасов в хранилищах

«Нафтогаз Украина» импортировала 100 млн кубометров газа, сообщила украинская версия журнала Forbes. По данным издания, стране может потребоваться в 10 раз больше, чтобы «пройти зиму без отключений».

В украинских газохранилищах осталось 8 млрд кубометров газа — рекордно низкое количество, пишет Forbes. К прошлому году показатель упал на 24%. 4,5 млрд кубометров — буферный газ, в случае откачки которого топливохранилище выйдет из строя.

По информации Forbes, в случае наступления холодов власти будут вынуждены вводить ограничение на потребление газа и увеличивать импорт. Для уверенного прохождения отопительного сезона Украине нужно дополнительно получить 1 млрд кубометров газа.

Источники Forbes сообщили, что Украина может закачивать до 70 млн кубометров газа в сутки. 42 млн — через Словакию, остальное — через Венгрию и Польшу.

О проблемах после отказа Украины от транзита российского газа — в материале «Ъ» «Из Братиславы с нелюбовью».