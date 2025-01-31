Рябков: сдвигов в организации встречи Трампа и Путина по-прежнему нет

Сдвигов в организации встречи Дональда Трампа и Владимира Путина по-прежнему нет. Об этом сегодня, 31 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вопрос задается фактически каждый день, и ежедневно мы повторяем один и тот же ответ, а именно: сдвигов нет»,— сказал Сергей Рябков ТАСС.

По словам замминистра, в Москве «внимательнейшим образом» фиксируют все публичные сигналы из Вашингтона «по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам». «Все это, конечно, важно, все это не остается без нашего внимания. Но возобновление прямого диалога на политическом уровне, безусловно, было бы востребовано»,— заключил господин Рябков.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры пока не созванивались. Так он прокомментировал слова президента США о том, что он не обсуждал с господином Путиным авиакатастрофу в Вашингтоне.

Подробнее о трудностях в возобновлении диалога между Россией и США — в материале «Ъ» «Дорога в облаках».

Анастасия Домбицкая