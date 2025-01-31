Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле в перестрелке погиб сотрудник полиции

В Ярославле при задержании вооруженного правонарушителя был убит командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин. Об этом сообщили в областном УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 31 января в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Труфанова находится неадекватный мужчина с ножом. На место выехали полицейские, в том числе прибыл командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции Анатолий Тутынин. К моменту прибытия сотрудников нарушитель находился в своей квартире и не открывал дверь.

«При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован»,— сообщили в УМВД.

Анатолия Тутынина увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Анатолию Тутынину было 34 года, у него остались двое детей. В органах он служил с 2012 года. Семье погибшего окажут помощь.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...