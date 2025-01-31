В Ярославле в перестрелке погиб сотрудник полиции

В Ярославле при задержании вооруженного правонарушителя был убит командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин. Об этом сообщили в областном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 31 января в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде дома на улице Труфанова находится неадекватный мужчина с ножом. На место выехали полицейские, в том числе прибыл командир ОБ ППСП УМВД России по Ярославской области капитан полиции Анатолий Тутынин. К моменту прибытия сотрудников нарушитель находился в своей квартире и не открывал дверь.

«При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован»,— сообщили в УМВД.

Анатолия Тутынина увезли в больницу, где он впоследствии скончался. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Анатолию Тутынину было 34 года, у него остались двое детей. В органах он служил с 2012 года. Семье погибшего окажут помощь.

Алла Чижова