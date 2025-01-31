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На берегу моря у детского центра «Смена» в Анапе мазута нет

Директор всероссийского детского центра (ВДЦ) «Смена» Игорь Журавлев сообщил об отсутствии выбросов нефтепродуктов в прибрежной зоне учреждения в Анапе. Мониторинг берега проводят ежедневно, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В учреждении открыли прием участников первой смены нового сезона 30 января. В 2024 году центр планирует организовать 16 смен и принять 18 тыс. детей из России и зарубежья. Первая смена включает три образовательные программы: «Волонтеры профессий», «Смена-Профессиум» и «Город мастеров».

Летом 2025 года продолжат работу сезонные палаточные лагеря центра в селах Текос и Сукко Краснодарского края.

ВДЦ «Смена» функционирует с 1985 года. В состав центра входят четыре детских образовательных лагеря, Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и спортивные комплексы. С 2019 года учреждение находится в ведении правительства России.

Анна Гречко

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