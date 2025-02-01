Миллион в юбилейной корзине

Фестиваль в баварском Байрейте, главное мировое событие, посвященное операм Рихарда Вагнера, в 2026 году будет отмечать собственное 150-летие. Еще в декабре 2024 года фестиваль объявил, что из-за нехватки средств юбилейная программа будет существенно сокращена. Теперь меценатам удалось экстренно собрать на поддержку фестиваля €1 млн. Правнучка композитора Катарина Вагнер, возглавляющая Байрейтский фестиваль, пожертвование принять готова, а вот вернуться к первоначальным планам празднования — нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / AP Фото: Matthias Schrader / AP

Сначала предполагалось, что по случаю 150-летия на фестивале представят сразу одиннадцать вагнеровских опер — ничего подобного прежде не бывало. Само собой, в центре внимания должна была оказаться новая постановка всех четырех опер «Кольца нибелунга» (мировой премьерой тетралогии фестиваль в свое время и открывался). Ее дополнили в гипотетической юбилейной афише и «Тангейзер», и «Лоэнгрин», и «Нюрнбергские мейстерзингеры», и «Парсифаль», и «Тристан и Изольда». А заодно «Летучий голландец» и опера еще более ранняя, грандиозный «Риенци». Словом, почти исчерпывающий каталог вагнеровского музыкального театра — за вычетом малорепертуарных юношеских «Фей» и «Запрета любви».

В начале декабря прошлого года фестиваль, однако, неожиданно сообщил, что осуществить эти планы не удастся. Постоянный рост затрат на персонал, говорилось в сообщении фестиваля, сокращает его финансовые возможности, а общая экономическая ситуация такова, что найти дополнительное финансирование едва ли возможно. Поэтому Байрейтский фестиваль принял решение сократить число опер с одиннадцати до семи.

Решение это вызвало немало критики в адрес не столько самого фестиваля (который, по официальным данным, сам исправно зарабатывает 55% своего бюджета, составлявшего в 2024 году €27,75 млн), сколько в адрес властей разных уровней, от федеральных до городских: они в совокупности покрывают около трети расходов фестиваля. Но отозвались не чиновники, а меценаты из Общества друзей Байрейтского фестиваля. Несмотря на то что в последние годы они сократили свое финансовое участие до примерно 10% от общей суммы бюджета, теперь им удалось оперативно найти еще €1 млн, который они и предложили фестивалю в виде экстраординарного пожертвования. Но с определенным условием: в программу-2026 должны вернуться хотя бы две из четырех отмененных опер — «Тангейзер» в режиссерской версии Тобиаса Кратцера и «Лоэнгрин» в постановке художника Нео Рауха.

Руководство фестиваля, однако, с этим условием не согласилось, выдвинув в качестве причины то соображение, что певцы, которых хотели задействовать в этих спектаклях, мол, наверняка уже заключили новые контракты на соответствующие даты. Но от миллиона фестиваль не отказывается — эти средства, если Общество друзей все-таки не будет возражать, могут пойти на финансирование параллельных программ. О реакции меценатов пока не сообщается.

Таким образом, пока что в программе Байрейта-2026 остаются новое «Кольцо нибелунга», новый «Риенци», «Летучий голландец» и «Парсифаль». В юбилейных условиях выбор режиссеров для «Риенци» и особенно «Кольца» — вопрос вдвойне интригующий, но имена постановщиков фестиваль раскроет только летом 2025 года.

Сергей Ходнев