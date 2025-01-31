Автозапчастям провели переоценку

Запчасти для европейских машин подорожали более чем в полтора раза, в целом стоимость деталей для иномарок выросла от 20% до 50% по итогам 2024 года. Об этом сообщили «Известия» и подтвердили собеседники “Ъ FM”. По их словам, сильнее всего подорожали запчасти для моделей Mercedes-Benz, на 50-75%. Примерно на столько же выросли цены для BMW. Это произошло из-за трудностей при расчетах с зарубежными партнерами, удорожания логистики, а также волатильности национальной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тем не менее найти качественные детали можно, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов: «Разные группы подорожали, естественно, по-разному. Есть позиции, стоимость которых увеличилась относительно незначительно, на 15-20%. Это коснулось расходных материалов, в частности, фильтров и элементов подвески. Более крупные агрегаты, например, диски сцепления, подорожали на 30-70%. Сказывается стоимость валюты, которая, естественно, влияет на закупки и удорожание логистики. Есть проблемы с расчетами, и это тоже несет за собой определенную конвертацию и удорожание данных платежей, что в целом отражается на итоговой цене для конечного потребителя.

Вместе с тем на смену более дорогим запчастям и именитым брендам приходят менее известные марки, но довольно высокого качества. Их цена ниже, чем у оригинальных позиций либо именитых производителей, и тем самым это компенсируется. В целом основные позиции есть, но могут быть проблемы по определенным дорогим узлам на свежие автомобили, потому что на рынке просто еще их нет, либо они присутствуют в небольшом количестве. И это всегда разовые позиции для заказа, то есть массово поставщики запчастей их не везут».

Даже у крупных поставщиков иногда встречаются поддельные запчасти для европейских брендов, отметила директор компании «Автосвита» Мария Посеницкая: «Ввозить детали дорого и сложно. Можно зафиксировать за прошедший год рост примерно на 20-30%. Но на очень многие запчасти, особенно оригинальные, цифры еще выше.

Оригинальные комплектующие найти можно, но очень велик процент некачественной продукции, причем не только на автомобильных рынках и маркетплейсах.

Сейчас уже даже у некоторых крупных поставщиков стали появляться подделки под оригинальные запчасти. Иногда их очень трудно сразу распознать. Практически все, что залежалось на складах, уже раскуплено. Может быть, какие-то совсем неходовые запчасти и детали остались. Но вообще старых цен практически не существует, потому что чаще всего ввозятся детали либо под заказ, либо те, что очень быстро будут раскуплены».

По словам собеседников «Известий», стоимость полисов каско пока выросла не так значительно, как цены на запчасти. У крупных игроков они подорожали от 5% до 10%.

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Елена Иванова