Из Самарской области на экспорт по МТК Север — Юг за год отправили 114 тыс. тонн грузов

Более 114 тыс. т грузов отправили из Самарской области на экспорт по международному транспортному коридору (МТК) Север — Юг в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Перевозчик отмечает, что в новых геополитических условиях клиентам предлагается для обеспечения экспортных перевозок в сообщении с Индией, Ираном и странами Ближнего Востока использовать МТК Север — Юг. Россия и государства-партнеры (Иран, Туркменистан, Казахстан) вводят на постоянной основе для российских экспортеров специальные тарифные условия на перевозки грузов.

В частности, РЖД на 50% снижены тарифы на перевозки черных металлов в вагонах, если они следуют через российско-казахстанские пограничные станции и далее через станции Сарахс или Акяйла Туркменских железных дорог (восточный маршрут коридора Север — Юг). На 20% снижены тарифы на экспортно-импортные контейнерные перевозки через российско-казахстанские погранпереходы, если груз далее проследует и через погранпереход Болашак — Серхетяка между Казахстаном и Туркменией (восточный маршрут коридора Север — Юг).

Андрей Сазонов