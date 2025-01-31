Пашинян: служба пограничников РФ и Армении будет продолжаться, пока есть воля

Совместная служба российских и армянских пограничников будет продолжаться до тех пор, пока у сторон будет сохраняться политическая воля. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции сегодня, 31 января. Армянский премьер не исключил, что рамки сотрудничества двух стран могут быть расширены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это вопрос политической воли сторон. Пока есть эта политическая воля сотрудничать, будем сотрудничать»,— сказал армянский премьер, комментируя участие России в обеспечении безопасности границ Армении (цитата по ТАСС). «Если что-то изменится, то изменится. Но мы сейчас осуществляем совместную службу, и не исключаю, что рамки этой совместной службы будут расширены»,— добавил он.

По словам господина Пашиняна, каждая страна должна обеспечивать безопасность своих границ. «Но это не значит, что это нельзя делать при содействии других»,— пояснил он позицию армянского руководства.

С 1 января 2025 года российские пограничники прекратили нести службу на армяно-иранской границе. Решение было принято 8 октября 2024 года в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее РФ,в ответ на официальный запрос армянских властей вывела Погранслужбу ФСБ из Звартноца.

В настоящее время российские пограничники задействованы лишь на границах Армении с Турцией. Однако в начале января армянские власти допустили, что могут рассмотреть вопрос их вывода и с этой приграничной зоны. По словам главы МИД Армении Арарата Мирзояна, это может произойти при нормализации контакта с Анкарой.

Подробнее о том, как Россия охраняла армянскую границу,— в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая