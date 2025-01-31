В Набережных Челнах при пожаре в квартире пострадал 39-летний мужчина

В Набережных Челнах произошел пожар в жилом доме. В результате происшествия пострадал 39-летний мужчина, который был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на седьмом этаже десятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 кв. м. До прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались два человека — отец и сын.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возникновения пожара.

Ранее в Набережных Челнах произошел пожар в санатории «Жемчужина».

Анар Зейналов