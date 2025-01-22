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В Челнах произошел пожар в санатории «Жемчужина»

В Набережных Челнах произошел пожар в санатории «Жемчужина» на ул. Мелекесская, 1. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 7:44. Пожар произошел на третьем этаже второго корпуса. До прибытия пожарных 64 постояльцев и сотрудников санатория самостоятельно эвакуировались из здания.

В 8:00 огонь распространился на 6 квадратных метров. В 08:15 пожар ликвидирован. В тушении участвовали 38 человек и 12 единиц техники. Устанавливается причина возгорания.

Диана Соловьёва

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