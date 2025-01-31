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Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты на Кубани

Инфляция на Кубани достигла 9,5% в декабре 2024 года

Цены на товары первой необходимости в Краснодарском крае продолжат расти. Об этом сообщил экономист Виктор Полторанин в беседе с «АиФ-Юг».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным Южного ГУ Банка России, региональная инфляция в декабре 2024 года составила 9,5%, увеличившись на 0,6% за месяц. Значительно подорожали мясная продукция, овощи и фрукты.

Краснодарстат зафиксировал рост стоимости продуктовой корзины почти на 20% за год. Выросли цены на помидоры, капусту, морковь, яблоки и бананы. Причиной подорожания эксперт называет возросшие затраты на корма, энергоресурсы и логистику. Также экономист отметил ослабление рубля как отдельный фактор увеличения стоимости импортных товаров.

По словам Виктора Полторанина, в обозримом будущем не стоит ожидать снижения цен. Он подчеркнул, что Центробанк не сможет снизить ключевую ставку в ближайшее время, что поддержит высокий уровень инфляции.

Уменьшение стоимости продуктов, по мнению экономиста, возможно только при сезонных факторах — хорошем урожае или усилении конкуренции на внутреннем рынке.

Анна Гречко

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