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В Оренбуржье студия коррекции фигуры нарушила закон о рекламе

Комиссия Оренбургского УФАС завершила рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства в отношении студи коррекции фигуры «Body Dream». Предметом спора стала реклама, которую организация установила при входе в подъезд многоквартирного дома.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, на баннере была размещена реклама медицинских услуг «Массажный уход лица + RF». Однако предупреждение о наличии противопоказаний к применению этих услуг и необходимости получения консультации специалистов на баннере отсутствовала.

В итоге комиссия признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования ч. 7 ст. 24 федерального закона «О рекламе». Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Алексей Алексеев

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