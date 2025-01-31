В Оренбуржье студия коррекции фигуры нарушила закон о рекламе

Комиссия Оренбургского УФАС завершила рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства в отношении студи коррекции фигуры «Body Dream». Предметом спора стала реклама, которую организация установила при входе в подъезд многоквартирного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении антимонопольного ведомства, на баннере была размещена реклама медицинских услуг «Массажный уход лица + RF». Однако предупреждение о наличии противопоказаний к применению этих услуг и необходимости получения консультации специалистов на баннере отсутствовала.

В итоге комиссия признала рекламу ненадлежащей и нарушающей требования ч. 7 ст. 24 федерального закона «О рекламе». Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.

Алексей Алексеев