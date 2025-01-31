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«Росатом» хочет построить центр обработки данных Нижнем Новгороде

Госкорпорация «Росатом» намерена построить центр обработки данных Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале 31 января.

Он напомнил, что в городе реализуют масштабные проекты в сфере информационных технологий — межвузовский ИТ-кампус «Неймарк», а также ИТ-технопарк. Глава региона отметил, что центр обработки данных даст компаниям дополнительные преимущества для развития.

Также нижегородские власти и компания договорились о строительстве в регионе офисно-научного центра по разработке радиоэлектронной продукции с музеем достижений в области критической информационной инфраструктуры.

Объемы инвестиций в проекты и планируемые сроки их реализации не называют.

Галина Шамберина

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