Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

BMW и гараж советника водоканала Руфата Алескерова сожгли в Шахтах

В городе Шахты неизвестные минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль BMW и гараж советника директора водоканала Руфата Алескерова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Руфата Алескерова

Фото: Telegram-канал Руфата Алескерова

12 сотрудников регионального МЧС оперативно прибыли на ул. Стрельникова,19 и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 83 кв. м.

В момент пожара Руфат Алескеров, его жена и трое детей находились дома. Советник уверяет, что пожар был умышленным поджогом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Руфат Алескеров был осужден за мошенничество. По версии следствия, он вместе с еще одним жителем Шахт обращались в страховую компанию с заявлениями о получении страхового возмещения в связи с ДТП. При этом было установлено, что обстоятельства аварий были сфальсифицированы. Ущерб страховой компании превысил 1,5 млн руб.

Снежана Стодольская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...