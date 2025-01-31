BMW и гараж советника водоканала Руфата Алескерова сожгли в Шахтах

В городе Шахты неизвестные минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль BMW и гараж советника директора водоканала Руфата Алескерова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руфата Алескерова Фото: Telegram-канал Руфата Алескерова

12 сотрудников регионального МЧС оперативно прибыли на ул. Стрельникова,19 и ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 83 кв. м.

В момент пожара Руфат Алескеров, его жена и трое детей находились дома. Советник уверяет, что пожар был умышленным поджогом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Руфат Алескеров был осужден за мошенничество. По версии следствия, он вместе с еще одним жителем Шахт обращались в страховую компанию с заявлениями о получении страхового возмещения в связи с ДТП. При этом было установлено, что обстоятельства аварий были сфальсифицированы. Ущерб страховой компании превысил 1,5 млн руб.

Снежана Стодольская