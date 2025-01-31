Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие детали чаще всего крадут злоумышленники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали выплаты по полисам каско за 2024 год и выяснили, какие детали автомобиля, доступные к демонтажу подручными средствами, больше всего привлекают злоумышленников. Об аналогичном исследовании мы рассказывали полтора года назад, так что полезно будет сравнить и проанализировать тренды.

По статистике, самыми похищаемыми элементами с автомобиля остались колеса — 19% случаев, то есть пятая часть. Откручивали их как со ступиц, после чего владельцы находили свои автомобили, стоящими на кирпичах, так и воровали из кофров на задней двери и даже из багажника. То есть технически подкованные воры, вероятно, были в курсе, в каких случаях в багажнике лежит «докатка-бублик», а в каком — полноценное колесо. За полтора года такие хищения набрали существенную популярность: в конце 2023-го было зафиксировано 11,8% инцидентов. Изменился и список марок, оставшихся бесколесными. Теперь это преимущественно не немецкие машины, а Kia, Tank и Geely.

А вот интерес к внешним боковым зеркалам почему-то упал. Еще относительно недавно это был каждый третий случай, теперь лишь 17%. В группе риска прежде всего автомобили марок BMW и Lexus. К слову, популярность тех или иных элементов иномарки у злоумышленников обусловлена порой не только их ценой, но и конструктивными особенностями, подразумевающими легкость демонтажа, с которым справится человек без особых навыков и специнструмента. Как тут не вспомнить, например, «легендарные» фары у Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne первого поколения. Их воруют и сегодня, но, как говорит статистика, кражам подвержены и такие относительно недорогие декоративные элементы, как колесные колпаки. В лидерах тут почему-то VW Polo.

Одним из способов, способным уберечь дорогие внешние элементы от кражи, специалисты «Согласия» называют нанесение гравировки с VIN-номером. От себя заметим, что от нее они, конечно же, не уберегут, но затруднят последующий сбыт и, возможно, помогут найти злоумышленника.

Дмитрий Гронский