«В лидерах по кражам — Москва, Подмосковье и Екатеринбург»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в каких городах и какие элементы автомобиля преступники крадут чаще всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Когда приходит пора делать рестайлинг модели, любая автомобильная компания старается особо не вторгаться в конструкцию кузова, а ограничиться деталями, которые живут как бы отдельной жизнью и которые можно без особых затрат и хлопот заменить. Это колесные диски, бамперы и, конечно же, внешние зеркала. Но вот эта вот «легкость», как выяснилось, имеет и обратную сторону.

Страховая компания «Согласие» опубликовала статистику за первые девять месяцев нынешнего года, которая говорит нам о том, что на долю хищений зеркальных элементов пришлось 30% страховых случаев в сегменте автокаско. На втором месте с 11,8% оказалась кража колес. В остальных случаях преступники отламывали эмблемы, форсунки омывателей фар и сами фары, колесные колпаки, крепления стеклоочистителей, штатные камеры и прочие детали, до которых можно добраться, не проникая в салон.

О краже зеркал чаще всего сообщали владельцы Mercedes-Benz — особенно хозяева внедорожников GLS. Запасные колеса почему-то чаще всего воровали у Mitsubishi Outlander. В лидерах по кражам деталей с автомобилей Москва и Московская область, а также Екатеринбург. Интересно, что в Санкт-Петербурге было зафиксировано краж почти в семь раз меньше, чем в Москве. Недаром говорят, что в культурной столице страны живут люди интеллигентные.

Специалисты «Согласия» составили даже своеобразный рейтинг по размерам страховых выплат. На третьем месте автомобилист из Екатеринбурга, которому выплатили без малого 300 тыс. руб. за похищенные у его Mercedes-Benz C-класса боковые зеркала и повреждения, которые оставили преступники на передних дверях.

На втором месте московский случай. С двухлетнего Mercedes-Benz GLE сняли деталей на 337 731 руб. Ну и в лидерах Porsche Cayenne 2019 года выпуска, который в одной из стран ближнего зарубежья лишился фар, выламывая которые преступники еще и оставили царапины на кузовных деталях. Страховая выплата — 577 318 руб. Еще недавно за такую сумму можно было купить новую Lada Granta.