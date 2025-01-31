Экс-главу правления банка СБРР признали банкротом после хищения 561 млн руб.

Арбитражный суд Иркутской области признал экс-председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР, г. Тюмень) Инессу Бранденбург банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества, сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Требования банка в размере более 564 млн руб. включены в реестр требований кредиторов Инессы Бранденбург. Напомним, в 2018 году было возбуждено уголовное дело в отношении Инессы Бранденбург. По данным следствия, она входила в состав преступной организованной группы, схему для которой разработал председатель правления и совладелец банка Григорий Романюта. Группа похитила у банка более 561 млн руб., после чего обвиняемая покинула страну.

В 2022 году Инесса Бранденбург была экстрадирована из Испании в Россию и в марте 2023 года приговорена к четырем годам лишения свободы. Гражданский иск банка был удовлетворен в размере 545 млн рублей.

Сибирский банк реконструкции и развития был открыт в Тюмени в декабре 1990 года. В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата областной думы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%) и Александр Никулин (15,46%). В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию из-за признаков недобросовестного поведения руководства и вывода ликвидных активов. В марте того же года банк был признан банкротом.

Полина Щуцкая