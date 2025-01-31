Запчасти для иномарок в России подорожали за год на 20–50%

В 2024 году цены на запчасти для иномарок в России в среднем выросли на 20–50%, что в разы превышает уровень средней инфляции в 9,5%, пишет газета «Известия». Стоимость оригинальных деталей для зарубежных машин увеличилась в среднем на 50–80%, рассказали газете в аналитической компании JVO. При этом на неоригинальную продукцию из Турции, Китая и Кореи цены поднялись на 25-45%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аналитики JVO отмечают, что больше всего подорожали электронные компоненты: датчики, камеры и блоки управления. Цены на эти детали выросли почти вдвое. На втором месте находятся элементы трансмиссии и двигателя: их стоимость увеличилась в среднем на 150%. Колодки и диски подорожали на 30–55%, добавили в JVO.

Технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов сообщил, что расходники, такие как свечи зажигания или фильтры, подорожали за прошлый год в среднем на 15–20%. По его словам, наиболее существенный рост наблюдался среди деталей для тормозной системы и рулевого управления.

Основная причина повышения цен — это санкции и сложности с поставками деталей из-за проблем с оплатой, объяснил директор дирекции по урегулированию массовых убытков «Согаза» Сергей Гончаров. Он отметил, что с марта по декабрь прошедшего года стоимость комплектующих чешской Skoda выросла на 62%.

Доля китайских автомобилей на российском рынке по итогам января—ноября 2024 года достигла почти 60%, подсчитали в «Автостате». С января по ноябрь в России купили 848 тыс. машин из Китая, что на 80% больше, чем годом ранее.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Любишь кататься — люби и китайское ввозить».