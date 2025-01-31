Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

Администрация Апастовского района Татарстана хочет отменить разовую выплату за рождение ребенка в размере 10 тыс. руб. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее выплату могли получить матери, чьи дети родились начиная с 1 января 2024 года, при условии, что они проживали в Апастовском районе не менее года и не имели судимости.

Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе собираются ввести единовременную выплату за регистрацию рождения ребенка.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...