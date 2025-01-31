Администрация Апастовского района Татарстана хочет отменить разовую выплату за рождение ребенка в размере 10 тыс. руб. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ранее выплату могли получить матери, чьи дети родились начиная с 1 января 2024 года, при условии, что они проживали в Апастовском районе не менее года и не имели судимости.

Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе собираются ввести единовременную выплату за регистрацию рождения ребенка.