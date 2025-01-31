В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка
Администрация Апастовского района Татарстана хочет отменить разовую выплату за рождение ребенка в размере 10 тыс. руб. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
В Апастовском районе Татарстана планируют отменить выплату за рождение ребенка
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Ранее выплату могли получить матери, чьи дети родились начиная с 1 января 2024 года, при условии, что они проживали в Апастовском районе не менее года и не имели судимости.
Ранее сообщалось, что в Мамадышском районе собираются ввести единовременную выплату за регистрацию рождения ребенка.