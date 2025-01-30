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В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб

В Мамадышском районе за регистрацию рождения ребенка можно будет получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответсвующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб

В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Для участников СВО размер разовой выплаты за рождение ребенка составит 20 тысяч рублей. Чтобы получить выплату родители ребенка должны обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.

В Госсовет Татарстана 28 января внесли на предварительное рассмотрение законопроект, запрещающий усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола.

Дарья Сайфиева

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