В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб
В Мамадышском районе за регистрацию рождения ребенка можно будет получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответсвующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
В Мамадышском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 10 тыс. руб
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Для участников СВО размер разовой выплаты за рождение ребенка составит 20 тысяч рублей. Чтобы получить выплату родители ребенка должны обратиться в ЗАГС исполкома Мамадышского района.
В Госсовет Татарстана 28 января внесли на предварительное рассмотрение законопроект, запрещающий усыновление детей гражданами государств, в которых разрешена смена пола.