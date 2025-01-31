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Коммерсантъ FM
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В Новосибирской области мужчина напал с ножом на пассажиров поезда

Мужчина напал с ножом на двух пассажиров в поезде Томск—Адлер. Нападавшего задержали по прибытии состава в Новосибирскую область. Возбуждено уголовное дело, сообщила в Telegram представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, нападавший ударил ножом мужчину и женщину. Когда состав прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, полицейские эвакуировали пассажиров из вагона, а затем задержали подозреваемого.

Пострадавшие госпитализированы, информация о тяжести полученных ими ранений не приводится. Задержанного доставили в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мотивы преступника неизвестны.

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