Из свежей почты

Алеша Мишустин, 5 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 28 тыс. руб.

Алеша родился в тяжелом состоянии, перенес кислородное голодание. Малыш долго не держал голову, не сидел и не ползал, руки были сжаты в кулачки. В девять месяцев врачи диагностировали ДЦП, и их прогнозы не обнадеживали: ребенок тяжелый, повреждены клетки мозга. В 2023 году сын прошел курс лечения в московском Институте медтехнологий (ИМТ), и у нас появилась надежда: спастика мышц немного снизилась, Алеша окреп, держит голову, но часто запрокидывает ее назад, улыбается, отзывается на свое имя. Но не сидит и не стоит, передвигается только в коляске. Лечение в ИМТ нужно продолжить, но с оплатой нам не справиться! Елена Мишустина, Калужская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Алеши тяжелые моторные и психоречевые нарушения, лечение нужно продолжить — нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие речи и мелкой моторики».

Слава Гуськов, 5 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 182 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 21 тыс. руб.

Сразу после рождения сына меня встревожила форма его головы: лоб выпирал и затылок был вытянутый. Нейрохирург в областной больнице выявил преждевременное сращение костей черепа и объяснил, что нужна операция. Иначе наш мальчик станет инвалидом! Славу прооперировали в Москве. Теперь, чтобы кости черепа росли правильно, надо около года носить специально изготовленные шлемы-ортезы. Но они стоят дорого и госквотой не покрываются. Алена Гуськова, Тамбовская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Славе после операции необходима коррекция формы головы с помощью краниальных ортезов. В результате голова приобретет анатомически правильную форму, малыш будет нормально расти и развиваться».

Мия Козырева, 7 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 250 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 300 тыс. руб.

У Мии с рождения хрупкие кости. С восьми месяцев дочка лечится в московской клинике GMS, перенесла несколько операций. Оплачивать лечение помогали читатели Русфонда. В результате Мия окрепла, начала ходить. Из-за нагрузки правая голень деформировалась, ножка укоротилась. Дочке устранили деформацию и укрепили кость телескопическим штифтом, а позже заменили штифт в левом бедре. Разница в длине ног сократилась, но не полностью, и Мия до сих пор прихрамывает. Сейчас дочку ждут в клинике GMS для продолжения лечения, и я очень надеюсь на вашу помощь. Ирина Козырева, Москва

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «У Мии тяжелая форма несовершенного остеогенеза, девочка прошла у нас 18 курсов лечения и ряд операций. Для укрепления костей, улучшения двигательных навыков и предотвращения переломов Мие требуется продолжение лечения».

Абубакар Гаджиев, 12 лет, бета-талассемия, большая форма, требуется лекарство 148 674 руб.

Внимание! Цена лекарства 429 674 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 31 тыс. руб.

Болезнь у сына обнаружили в три года, выяснилось, что его бледность и слабость из-за пониженного гемоглобина. С тех пор Абубакар постоянно принимает лекарства. Врачи говорят, если лекарственная терапия не поможет, то придется делать трансплантацию костного мозга. Сейчас наша последняя надежда на новый препарат, который рекомендовали московские врачи. К сожалению, этого лекарства нет в нашей больнице, а сами купить его не можем — оно очень дорогое. Помогите, пожалуйста! Зазайбике Гаджиева, Ханты-Мансийский АО

Детский онколог-гематолог Нижневартовской окружной клинической детской больницы Надежда Пищаева (Ханты-Мансийский АО): «У Абубакара бета-талассемия — генетическое заболевание крови, нарушен синтез гемоглобина, начинается анемия. Чтобы улучшить состояние мальчика, необходимо включить в комплексную терапию препарат реблозил (луспатерцепт), которого нет в отделении».

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