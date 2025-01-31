Минздрав анонсировал изменения в порядке выдачи водительских медсправок

Минздрав РФ вчера сообщил о разработке законопроекта, который «позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации»: «Гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом».

Напомним, что медсправка (медицинское заключение о прохождении медкомиссии) необходима водителям для замены водительских прав по истечении десятилетнего срока их действия, а также при первичном получении удостоверений. Никаких дополнительных пояснений к сообщению Минздрав не предоставил. В частности, неизвестно, в какой документ вносятся поправки, в связи с чем они подготовлены и какой статус имеют. Ведомство лишь сообщило, что документ готовился вместе с «профильным» комитетом Госдумы.

МВД, напомним, более десяти лет пытается наладить автоматический межведомственный обмен информацией о здоровье водителей, избавив последних от необходимости предъявлять медсправки в ГИБДД. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в ноябре 2022 года. Он же наделяет ГИБДД правом во внесудебном порядке лишать прав водителей, у которых выявлены медицинские противопоказания после осмотра врачом. Более двух лет законопроект дорабатывается ко второму чтению и сейчас, по данным “Ъ”, ожидает заключения государственно-правового управления президента. Дополнительных поправок, позволяющих учитывать результаты диспансеризации во время водительских медкомиссий, по сведениям “Ъ”, там нет.

Иван Буранов