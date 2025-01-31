9,6 миллиарда долларов составило отрицательное значение статьи «Чистые пропуски и ошибки» платежного баланса РФ в 2024 году, оценил Банк России. Традиционно аналитики определяют по этой статье размер «теневого» вывода капитала из страны. В прошлом году по сравнению с 2023-м показатель вырос на $2,4 млрд и стал сопоставим по масштабу с уровнем, существовавшим в 1990-х годах. Также ЦБ фиксирует, что измеряемый по этой статье традиционный ввоз капитала в четвертом квартале года стал минимальным за последние четыре года, составив $0,2 млрд,— это также негативно сказалось на годовом показателе. Максимальный по объему вывод капитала пришелся на второй квартал года — $6,9 млрд.