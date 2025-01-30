СКА по буллитам победил «Спартак» в матче КХЛ

Петербургский СКА в серии буллитов обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на арене «Мегаспорт».

Основное время и овертайм закончилось со счетом 3:3. В составе СКА шайбы забили Григорий Кузьмин (8), Илья Карпухин (24) и Михаил Григоренко (26), у хозяев — Николай Голдобин (44), Павел Порядин (52) и Вениамин Королев (56). Автором победного буллита был Иван Демидов.

Для СКА это третья победа подряд. После 50 матчей команда с 63 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 65 очками после 49 матчей — на четвертой строчке.

В следующем матче 1 февраля СКА на выезде встретится с московским «Динамо». 2 февраля «Спартак» в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

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