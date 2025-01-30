Монреальный пацан

Одним из открытий текущего сезона «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал 19-летний нападающий петербургского СКА Иван Демидов, выбранный на последнем драфте НХЛ командой «Монреаль Канадиенс» под общим пятым номером. Во вторник он сделал хет-трик в матче против подмосковного «Витязя» — свой первый во взрослом хоккее — и вплотную подошел к интересному достижению. Теперь он практически наверняка побьет рекорд по набранным очкам за регулярный сезон КХЛ среди игроков возрастом до 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард СКА Иван Демидов (в центре) находится на подступах к рекорду по количеству очков, набранных игроком младше 20 лет за один регулярный сезон КХЛ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Форвард СКА Иван Демидов (в центре) находится на подступах к рекорду по количеству очков, набранных игроком младше 20 лет за один регулярный сезон КХЛ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В нынешнем сезоне в КХЛ обнаружился очередной крайне перспективный российский юниор. Речь о 19-летнем нападающем СКА Иване Демидове. После вторничного домашнего матча против подмосковного «Витязя» (4:1), в котором форвард забросил три шайбы (этот хет-трик стал первым в его взрослой карьере), он достиг отметки в 40 очков за один регулярный чемпионат — довольно высокой для игроков его возраста.

В действительности для тинейджеров эта планка почти недостижима. Прежде за 17-летнюю историю лиги она покорялась только трем хоккеистам. В прошлом первенстве, играя в основном за «Сочи», 41 очко набрал Матвей Мичков, теперь вполне успешно выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфия Флайерс». Столько же еще в начале прошлого десятилетия на свой счет записал Евгений Кузнецов, представлявший тогда челябинский «Трактор», с тех пор успевший построить блестящую карьеру за океаном и вернуться в Россию. А рекорд принадлежит нынешнему лидеру «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову — 42 результативных балла за уфимский «Салават Юлаев» восемь лет назад. Рекорд этот почти наверняка вот-вот падет: до конца регулярки у СКА еще 19 матчей.

По средней результативности Демидов идет почти вровень с тремя прошлыми покорителями 40-очковой планки. Он набирает 0,82 результативного балла за матч и лишь немного уступает Капризову (0,86), Мичкову и Кузнецову (по 0,85). А если учесть другой важный статистический показатель — время на площадке, он превосходит всех троих. Дело в том, что в 16 встречах из 48 Демидов играл мало — меньше десяти, а порой и меньше пяти минут. Средняя нагрузка на хоккеиста — 12 минут 33 секунды за матч — значительно скромнее, чем у любого из названных ранее конкурентов (от 15:30 у Капризова до 18:59 у Кузнецова).

Резкий взлет в эффективности у Демидова случился зимой, после того как в Санкт-Петербург приехала делегация из «Монреаль Канадиенс» (канадская команда выбрала россиянина под 5-м номером на драфте НХЛ 2024 года) во главе с генеральным менеджером клуба Кентом Хьюзом. Хоккеист стал регулярно выходить в одной из ведущих троек нападения и играть в большинстве. В 11 матчах, которые состоялись с тех пор, он набрал 17 очков.

В списке самых результативных игроков Демидов поднялся на 14-е место, оставив позади многих топовых нападающих: Вадима Шипачева, Дмитрия Яшкина, Рида Буше, Александра Хмелевского, Максима Комтуа. На него все чаще стали обращать особое внимание соперники. Например, по словам лидирующего в гонке бомбардиров сезона КХЛ канадца Джоша Ливо (60 очков в 45 матчах) из «Салавата Юлаева», очевидно, что россиянин «вырастет в элитного игрока».

А шайбы Демидова, заброшенные в ворота ЦСКА и «Локомотива» за счет индивидуальных действий, благодаря скорости, катанию, технике, ловкости рук, вызвали серьезный ажиотаж и в Северной Америке. Видео с этими моментами попали в социальные сети многих спортивных медиаресурсов, таких как TSN или Sportsnet, и вошли там в число наиболее просматриваемых.

Вполне вероятно, что увидеть Демидова вживую североамериканский зритель сможет уже в этом году. Контракт игрока с петербургским СКА истекает 31 мая. А о готовности уехать в «Монреаль» на сезон-2025/26 Демидов рассказал еще летом, уточнив, что начал осваивать французский язык.

Роман Левищев