Монреальный пацан
Хет-трик в ворота «Витязя» приблизил юного Ивана Демидова к рекорду КХЛ
Одним из открытий текущего сезона «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал 19-летний нападающий петербургского СКА Иван Демидов, выбранный на последнем драфте НХЛ командой «Монреаль Канадиенс» под общим пятым номером. Во вторник он сделал хет-трик в матче против подмосковного «Витязя» — свой первый во взрослом хоккее — и вплотную подошел к интересному достижению. Теперь он практически наверняка побьет рекорд по набранным очкам за регулярный сезон КХЛ среди игроков возрастом до 20 лет.
Форвард СКА Иван Демидов (в центре) находится на подступах к рекорду по количеству очков, набранных игроком младше 20 лет за один регулярный сезон КХЛ
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В нынешнем сезоне в КХЛ обнаружился очередной крайне перспективный российский юниор. Речь о 19-летнем нападающем СКА Иване Демидове. После вторничного домашнего матча против подмосковного «Витязя» (4:1), в котором форвард забросил три шайбы (этот хет-трик стал первым в его взрослой карьере), он достиг отметки в 40 очков за один регулярный чемпионат — довольно высокой для игроков его возраста.
В действительности для тинейджеров эта планка почти недостижима. Прежде за 17-летнюю историю лиги она покорялась только трем хоккеистам. В прошлом первенстве, играя в основном за «Сочи», 41 очко набрал Матвей Мичков, теперь вполне успешно выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Филадельфия Флайерс». Столько же еще в начале прошлого десятилетия на свой счет записал Евгений Кузнецов, представлявший тогда челябинский «Трактор», с тех пор успевший построить блестящую карьеру за океаном и вернуться в Россию. А рекорд принадлежит нынешнему лидеру «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову — 42 результативных балла за уфимский «Салават Юлаев» восемь лет назад. Рекорд этот почти наверняка вот-вот падет: до конца регулярки у СКА еще 19 матчей.
По средней результативности Демидов идет почти вровень с тремя прошлыми покорителями 40-очковой планки. Он набирает 0,82 результативного балла за матч и лишь немного уступает Капризову (0,86), Мичкову и Кузнецову (по 0,85). А если учесть другой важный статистический показатель — время на площадке, он превосходит всех троих. Дело в том, что в 16 встречах из 48 Демидов играл мало — меньше десяти, а порой и меньше пяти минут. Средняя нагрузка на хоккеиста — 12 минут 33 секунды за матч — значительно скромнее, чем у любого из названных ранее конкурентов (от 15:30 у Капризова до 18:59 у Кузнецова).
Резкий взлет в эффективности у Демидова случился зимой, после того как в Санкт-Петербург приехала делегация из «Монреаль Канадиенс» (канадская команда выбрала россиянина под 5-м номером на драфте НХЛ 2024 года) во главе с генеральным менеджером клуба Кентом Хьюзом. Хоккеист стал регулярно выходить в одной из ведущих троек нападения и играть в большинстве. В 11 матчах, которые состоялись с тех пор, он набрал 17 очков.
В списке самых результативных игроков Демидов поднялся на 14-е место, оставив позади многих топовых нападающих: Вадима Шипачева, Дмитрия Яшкина, Рида Буше, Александра Хмелевского, Максима Комтуа. На него все чаще стали обращать особое внимание соперники. Например, по словам лидирующего в гонке бомбардиров сезона КХЛ канадца Джоша Ливо (60 очков в 45 матчах) из «Салавата Юлаева», очевидно, что россиянин «вырастет в элитного игрока».
А шайбы Демидова, заброшенные в ворота ЦСКА и «Локомотива» за счет индивидуальных действий, благодаря скорости, катанию, технике, ловкости рук, вызвали серьезный ажиотаж и в Северной Америке. Видео с этими моментами попали в социальные сети многих спортивных медиаресурсов, таких как TSN или Sportsnet, и вошли там в число наиболее просматриваемых.
Вполне вероятно, что увидеть Демидова вживую североамериканский зритель сможет уже в этом году. Контракт игрока с петербургским СКА истекает 31 мая. А о готовности уехать в «Монреаль» на сезон-2025/26 Демидов рассказал еще летом, уточнив, что начал осваивать французский язык.