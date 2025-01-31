Агенты разобрали брони

Российские тревел-сервисы нарастили свою долю в структуре гостиничных бронирований, за 2024 год через них прошли 59% онлайн-продаж. Это связано с продолжающимся замещением ушедшего с российского рынка Booking.com и развитием программ лояльности. Но между популярными российскими сервисами нарастает конкуренция. Доли лидеров рынка «Островка» и «Яндекс Путешествий» за год пусть и незначительно, но снизились за счет увеличения показателей небольших игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На долю онлайн тревел-агентств (ОТА) в 2024 году пришлось 59% совершенных через интернет гостиничных продаж против 56% годом ранее, подсчитали в системе управления бронированиями Travelline. Рост показателя произошел за счет сокращения доли прямых онлайн-продаж с 44% до 41% за год. В Bnovo указывают, что в объеме всех бронирований городских средств размещения Москвы и Подмосковья доля ОТА в 2024 году составила 36%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 45%.

Топ-10 онлайн-агентств по объему гостиничных бронирований в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Агентство Доля (%) Изменение за год (п. п.) «Яндекс Путешествия» 24,75 -0,81 «Островок» (Emerging Travel Group) 21,52 -1,23 MTC Travel / Bronevik.com 10,7 -0,25 Acase.ru 8,7 -1,45 Zabroniryi.ru 7,69 -0,58 101Hotels.com 4,5 -0,58 OneTwoTrip 2,39 -0,98 Hotelbook 2,2 0,09 Ozon 2,15 1,91 «Отели в Т-Банке» 1,99 1,84 Открыть в новом окне Источник: TravelLine.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич также фиксирует рост ОТА в продажах отельеров, связывая это с бонусными программами самих платформ. Рост доли ОТА, по мнению эксперта, позволяет отельерам сократить расходы на собственный маркетинг. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба пояснил “Ъ”, что в его сети на собственные каналы продаж сейчас приходится две трети бронирований.

Аналитики Bnovo обращают внимание на увеличение конкуренции среди крупных ОТА: на это указывает начавшееся сокращение их рыночных долей. Доля «Островка» (входит в Emerging Travel Group) в структуре использованных бронирований во всех типах средств размещения за прошлый год составила 26,2%, сократившись на 5,6 процентного пункта (п. п.) год к году. Для «Яндекс Путешествий» аналитики отмечают снижение на 2,3 п. п., до 18,4%. Аналогичный тренд прослеживается в данных Travelline (см. подробнее таблицу).

Руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон не фиксирует снижения рыночной доли компании. Но он отмечает, что на рынке завершился процесс перестройки, связанный с уходом зарубежных платформ. Руководитель отельного направления OneTwoTrip Денис Дроздовский считает, что ОТА возвращают утраченные в 2022 году позиции. «На тот момент россияне лишились привычного формата, а российские сервисы еще не имели такого уровня узнаваемости и доверия»,— отмечает он. Станислав Ивашкевич напоминает, что Booking.com для некоторых отелей был основным каналом продаж.

Доля сервисов с менее заметной рыночной долей за год приросла. Так, в Bnovo заметили увеличение показателя для «Авито» на 2,7 п. п., до 8,2% от числа прожитых бронирований во всех типах объектов. Прирост может объясняться сильными позициями в сегменте посуточного размещения, где она сформировала 29,2% всех бронирований за прошлый год. В категории отелей у «Авито» 2,8%. Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин говорит, что 55% пользователей сейчас готовы при подборе вариантов размещения рассматривать как апартаменты, так и гостиницы. Сейчас сервис концентрируется и на отельном направлении.

Ozon нарастил за 2024 год свою долю на рынке с 0,24% до 2,15%, следует из данных Travelline. Совокупная доля MTC Travel и Bronevik.com выросла с 10,45% до 10,7%. Исполнительный директор Bronevik.com (входит в МТС) Марина Гончаренко называет рост продаж на агрегаторах трендом всего потребительского, а не только туристического рынка. Если в целом по России этот канал при поиске размещения выбирают 54% пользователей, то среди людей 18–34 лет — 63%. Хотя некоторые сервисы с небольшой долей рынка, напротив, столкнулись с ее снижением. Согласно Bnovo, подобную динамику показали 101hotels.com и Tvil.

Артем Кромочкин предполагает, что в 2025 году сегмент ОТА продолжит свой рост. Запас роста агрегаторов еще далеко не исчерпан, считает Марина Гончаренко. Станислав Ивашкевич замечает, что совокупная доля всех российских ОТА все еще не дотягивает до показателей Booking.com (приходилось до 80% - "Ъ»). Это обеспечивает потенциал роста всего рынка.

Александра Мерцалова