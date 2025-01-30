Жительница Ростова пострадала после нажатия на бузинную палочку

Жительница донской столицы получила ожоги на руке и сломала пальцы из-за неправильно сработавшей бузинной палочки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Бузинная палочка — детская игрушка, повторяющая внешний вид волшебной палочки из серии фильмов про Гарри Поттера. Ростовчанка приобрела ее для своего семилетнего сына на одном из маркетплейсов.

Как было заявлено производителями продукции, при нажатии на палочку она должна была искриться, создавая волшебную атмосферу. По задумке, этот эффект обеспечивают нагревательные элементы и специальная пиротехническая бумага.

Жительница Ростова решила проверить безопасность игрушки перед тем, как дать ее своему ребенку. Однако изделие сработало неправильно. В травмпункте установили, что женщина получила ожоги руки и перелом пальцев.

Анна Анисова