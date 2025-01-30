«Дамате» в Ростовской области увеличила производство утки на 30%

По итогам 2024 года ООО «Новые утиные фермы» (входит в группу компаний «Дамате»), располагающееся в Миллеровском районе Ростовской области, увеличило объема производства мяса утки до 18 тыс. тонн в убойном весе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рост производства составил 30% по сравнению с 2023 годом. Он связан с повышением спроса на утку среди населения и развитием экспортных направлений. Так, в прошлом году ГК «Дамате» начала поставки мяса утки и субпродуктов в Китай и Гонконг.

Снежана Стодольская