Второй этап капремонта набережной Мойки стартовал в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о запуске второго этапа капитального ремонта набережной Мойки напротив Новой Голландии, сообщает пресс-служба Смольного 30 января.

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Участок протяженностью 456 метров является объектом культурного наследия. За два прошедших столетия берег реки, одетый в гранит, накренился почти на 10 см, на тротуарах просели плиты.

В основании набережной поставят новую железобетонную стенку. Все элементы архитектурного декора, включая гранитные плиты, тумбы и металлические звенья перил, отреставрируют и вернут на свои места.

«Строительно-монтажные работы начались со стороны Матвеева моста и сейчас ведутся на обновляемой половине участка. Демонтированы более 200 метров старинной стенки, установлены 150 новых свай»,— сказал господин Беглов.

Капитальный ремонт участка от Матвеева до Храповицкого моста планируют завершить в 2026 году. Проектом предусмотрены работы по благоустройству. На набережную вернутся липы взамен тех, что пришлось пересадить из-за ремонта.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на набережной Ново-Адмиралтейского канала закончили ремонт дорожного полотна. Там уложили двухслойный асфальт, заменили бордюрный камень, отремонтировали тротуары и нанесли новую разметку.

Андрей Маркелов