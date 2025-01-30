Автомобиль такси влетел в фасад Политеха на проспекте Энгельса

Автомобиль такси влетел в здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на проспекте Энгельса, 23. Об этом сообщили очевидцы в группе «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт Петербург».

«На Светлановской площади таксиста остановил дом»,— написал один из очевидцев случившегося.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, и авто въехало в фасад Политеха. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель грузовика «вылетел» через лобовое стекло после ЧП на «Скандинавии».

Дарья Астанина