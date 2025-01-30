Водитель грузовика «вылетел» через лобовое стекло после ЧП на «Скандинавии»

Около трех часов ночи 30 января на 63-м км трассы «Скандинавия» в сторону Петербурга в грузовике «Скания» непроизвольно поднялся кузов, который следом зацепил опору моста, сообщает «Леноблпожспас».

В результате резкого торможения водитель «вылетел» на проезжую часть через лобовое стекло. Пострадавшего доставили в больницу поселка Первомайское. О его состоянии пока ничего не сообщается.

В эту же ночь на 92-м км трассы «Скандинавия» в сторону Выборга водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и врезался в электрический столб. В результате ДТП машина загорелась, водителя госпитализировали в выборгскую ЦРБ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Санкт-Петербурга задержала водителя такси после оказания услуг клиентке, решившей высунуться из люка во время движения автомобиля. На него составили ряд административных протоколов.

Андрей Маркелов