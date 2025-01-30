Израиль освободит палестинских заключенных 30 января

Палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем сегодня, 30 января, в 17:00 по местному времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис по делам палестинских заключенных.

«После переговоров с посредниками было решено, что заключенные будут освобождены в 17:00 по местному времени»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале офиса (цитата по ТАСС).

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приняли решение отложить освобождение палестинских заключенных, которых предполагалось освободить в рамках сделки с «Хамасом».

Решение было принято в свете того, что в Израиле сочли процесс освобождения израильских заложников, организованный «Хамасом», небезопасным. Премьер Израиля назвал сцену освобождения «шокирующей», потребовал от палестинского движения гарантировать безопасность заложников и призвал посредников вмешаться.

Позднее в канцелярии премьера сообщили, что в ходе консультаций посредники передали обязательство, которое гарантирует безопасный выход израильских заложников на следующих этапах освобождения.

Подробнее о сделке «Хамаса» и Израиля по обмену заложниками — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая